Стала известна хронология крушения танкеров в Керченском проливе

Танкер «Волгонефть-212», который потерпел крушение в Керченском проливе, подал первый сигнал бедствия спустя час после инцидента. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, «Волгонефть-212» подала сигнал бедствия около 9:00 мск. Чуть позже помощь запросил экипаж танкера «Волгонефть-239».

Авторы отметили, что сразу после получения сигнала экстренные службы направили к месту крушения буксир «Меркурий». Чуть позже к операции по спасению подключили буксир «Туапсе» из Тамани, который из-за мели не смог подплыть к кораблям.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение утром 15 декабря. Как рассказали представители Росморречфлота, ЧП произошло из-за шторма.

По информации МЧС РФ, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Сотрудники экстренных служб пытаются эвакуировать членов экипажа «Волгонефть-239». При этом моряков, находившихся на борту «Волгонефти-212», уже достали из воды. Всего на судне были 13 человек, одного из которых спасти не удалось.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела. Одно из них впоследствии было переквалифицировано на более тяжкий состав.

Ранее Путину доложили о ЧП в Керченском проливе.