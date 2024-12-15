Перец чили теряет остроту из-за глобального потепления

Красный острый перец, также известный как чили, начинает терять свою характерную жгучесть и приобретает более нежный вкус из-за резких климатических изменений. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что острота перца чили обусловлена алкалоидами, такими как капсаицин, которые вызывают жжение во рту. Обычно высокие температуры и сухой воздух способствуют увеличению остроты. Однако создание идеальных условий для его возделывания становится все более трудным из-за экстремальных метеорологических условий.

«Когда урожай поглощает много лишней влаги, он отдает ее в мякоть плода перца чили. Внезапно острота становится разбавленной», — пояснил агроэколог Крайг Крафт.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что процессы глобального потепления климата в России проходят быстрее, чем в других, более южных странах.

Он обратил внимание, что глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности.

По его словам, в тропических регионах потепление происходит не так активно. Вильфанд подчеркнул, что в умеренных широтах Евразии средняя годовая температура увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. А в северных широтах этот процесс еще быстрее — в 3,5 раза.

Ранее полки с рисом опустели в Японии из-за глобального потепления.