Российские морпехи устроили засаду солдатам украинской армии, в результате чего разгромили их вместе с техникой НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, атака российской армии производилась в приграничном районе Курской области. На опубликованных кадрах командир роты с позывным «Сайгон» рассказал о выполнении боевой задачи, а один из стрелков с позывным «Герза» показал оружие западного производства, которое было захвачено в ходе боевых действий.

До этого сообщалось, что военные российской группировки войск «Запад» раскидывают с помощью беспилотников агитационные листовки над позициями бойцов ВСУ с призывом к сдаче в плен. По словам одного из военнопленных, на листовках также говорилось, что российские бойцы «накормят, напоят и сохранят жизнь». Он подчеркнул, что сдача в плен производилась без единого выстрела.

15 декабря Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли более 400 солдат в ходе боев в Курской области.

Ранее три солдата ВСУ сдались в плен российской армии в Курской области.