Шаляпин рассказал, зачем нужны дети: «Чтобы содержали»

Певец Прохор Шаляпин заявил в интервью с Рустемом Гариповым, что хочет завести троих детей.

По словам Шаляпина, если у него появятся дети, то они будут жить отдельно. Артист хочет, чтобы младшее поколение приходило к нему, чтобы «пофоткаться» и принести денег.

«Потому что дети нужны нам, чтобы они нас содержали! И работали на нас. Вот кто мне стакан будет приносить? Я буду воспитывать их только для того, чтобы стакан рядом стоял», — рассказал артист.

Шаляпин считает, что в отношении с детьми деньги не важны, а главное — любовь. Он не готов обеспечивать своих возможных сыновей или дочерей, зато может дать им жизненные уроки и научить, как зарабатывать.

«Я выйду на связь по скайпу, поговорю со своим ребенком. Наговорю белебер… Хороших слов! «Какие вы замечательные, все красивые такие, все в меня! Вам есть на кого смотреть, на кого ровняться. Ну все, счастливо. До свидания, я на Маврикий», — поделился исполнитель.

Артист хочет как можно больше детей, но при этом не желает, чтобы ему «трепали нервы». Он назвал себя чувствительным и ранимым человеком.

«Пусть они плачут, но не со мной в одной комнате, а где-то в другой квартире», — заявил Шаляпин.

Шаляпин уточнил, что это все шутка. Он будет помогать своим детям, чем сможет.

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