В Профсоюзе моряков объяснили крушение танкера «Волгонефть-212»

К крушению танкера «Волгонефть-212» могли привести неподходящие для судна погодные условия и его возраст. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Леонид Глушак. Он напомнил, что судно потерпело крушение в день своего 55-летия.

«Судно старое, ограниченного плавания. Оно попало в условия, в которые не должно попадать. Волнение на море было больше, чем судно может выдержать. По идее, оно должно было встать на безопасную стоянку. Скорее всего, что-то не досмотрели. Не знаю, службы, капитан или еще кто-то — надо разбираться. Я сейчас могу только предполагать, что произошло. Понятно, что судно старое, команды служб, которые ставили судно на стоянку, привели к тому, что это произошло. Судно не предназначено для зимних [условий]. Эти «Волгонефти» по реке ходят, их на зиму ставят на отстой, как правило. У них навигация только с весны до зимы. Волны были до 3–4 метров, но для таких судов они опасны. Сейчас с «Волгонефтью 239» то же самое происходит. Его на Тамань несло, там тоже аварийная ситуация», — сказал он.

По словам Глушака, волнение в море во время крушения было настолько сильным, что другие суда не могли близко подойти к «Волгонефти». Он также отметил, что у экипажа не было гидрокостюмов.

«Волнение было такое, что суда не могли подойти, был даже спасательный буксир, но он тоже не мог подойти близко, чтобы снять оставшиеся надстройки. Судно переломилось, кормовая часть с надстройкой были на плаву, и экипаж там собрался весь. Гидрокостюмов, как сказали, у экипажа не было, на судне были только спасательные жилеты. Это тоже непонятный момент, потому что в зимнее время вообще на судне гидрокостюмы должны быть по умолчанию. Безопасность не до конца была соблюдена в части этой. Я думаю, что там много вводных, которые были неправильно интерпретированы и сделаны», — отметил он.

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Росморречфлота, причиной произошедшего стал шторм. На борту судов находились команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Сейчас специалисты Росприроднадзора вместе с коллегами из Морспасслужбы проводят в Керченском проливе замеры для оценки опасности разлива нефтепродуктов после происшествия.

В МЧС сообщили, что один из танкеров получил повреждения и сел на мель, а второй в результате произошедшего лег в дрейф. Mash писал, что «Волгонефть-212» начал тонуть после того, как волны разломали его напополам.

Ранее стало известно, что один из тонущих танкеров должен был уйти из Керченского пролива в прошлом месяце.