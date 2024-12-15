Эксперт оценил ущерб от разлива нефти из-за крушения танкеров в Керченском проливе

Разлив нефти, произошедший в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе, может грозить загрязнением морской экосистемы, а также расположившихся рядом пляжей и заповедных зон. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры «Геоэкология» Крымского федерального университета Александр Лучак.

«[Опасность] зависит от того, на каком расстоянии от берега находятся эти танкеры. Но при том сильном ветре, который сейчас дует с запада на восток, это будет прибиваться к суше. И если это произойдет (загрязнение достигнет берега — «Газета.Ru), то, скорее всего, большая часть останется на южном берегу Керченского полуострова», — сказал эксперт.

Лучак уточнил, что разлив нефти может привести к образованию нефтяной пленки на пляжах. По его словам, подобный исход событий угрожает животным и птицам. При этом погодные условия могут привести к тому, что загрязнение достигнет Краснодарского края, отметил эксперт.

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Росморречфлота, причиной произошедшего стал шторм. На борту судов находились команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.

В МЧС сообщили, что один из танкеров получил повреждения и сел на мель, а второй в результате произошедшего лег в дрейф. В ликвидации последствий ЧП принимают участие 50 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил два уголовных дела.

Ранее в Крыму развернули оперштаб по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе.