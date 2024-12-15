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Российская команда выиграла чемпионат мира по Counter Strike, обыграв США

Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Counter Strike

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Unsplash

Российская команда Team Spirit одержала победу на Perfect World Shanghai Major 2024 — чемпионате мира по Counter-Strike 2.

В финале российская команда выиграла у одолела соперников из США — FaZe Clan — со счетом 2:1 по картам (13:8 — на Nuke, 6:13 — на Ancient и 13:11 — на Dust 2). Чемпионы мира получили $500 тыс.

В состав команды входят Борис magixx Воробьев, Мирослав zont1x Плахотя, Леонид chopper Вишняков (капитан), Данил donk Крышковец и Дмитрий shiro Соколов.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в июле 2024 года объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Первое подобное мероприятие состоится в 2025 году в Саудовской Аравии. Точный список дисциплин и даты проведения будут объявлены позднее. 26 июля стало известно, что российские кибератлеты готовы участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только под национальным флагом и не будут выступать в нейтральном статусе.

Ранее мужская сборная России вышла в финал комбинированной эстафеты на чемпионате мира по плаванию.

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