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«Россия 25» выиграла Кубок Первого канала

«Россия 25» обыграла сборную Казахстана и выиграла Кубок Первого канала

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Алексей Даничев/РИА Новости

Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга обыграла национальную команду Казахстана и выиграла Кубок Первого канала.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «СКА Арене», завершилась со счетом 3:1. Счет в поединке открыли казахстанские хоккеисты, отличился Андрей Буяльский на 2-й минуте. В середине первого периода Максим Соркин сравнял счет, второй гол оформил Василий Глотов на 24-й минуте. Третью шайбу российской команды забросил Илья Сафонов в пустые ворота уже в конце третьего периода.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Эта победа стала для сборной России третьей на Кубке Первого канала. В стартовом матче турнира российские хоккеисты одолели сборную легионеров КХЛ со счетом 4:1, а во втором поединке в овертайме переиграли Белоруссию — 4:3. Сборная Казахстана на турнире потерпела три поражения.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее белорусский сенатор выразил недовольство судейством в матче с Россией.

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