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Эксперт: Европу шокировал отказ половины жителей Молдавии от вступления в ЕС

Политолог Колчин: итоги референдума по евроинтеграции стали шоком для всей Европы

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Родион Прока/РИА Новости

Порядка половины жителей Молдавии не поддержали путь евроинтеграции и выступили против вступления в Евросоюз. Они поняли, что это означает на самом деле, видя пример Украины, заявил в беседе с 360.ru политолог Петр Колчин.

«Уверен, что результаты референдума для всей Европы довольно шокирующие. Народ отказался от европейского будущего, увидев не на одном примере, что это будущее представляет», — отметил специалист.

Люди понимают, что под лозунгами евроинтеграции могут разрушить традиционные ценности и погубить экономику страны, как это уже произошло с Украиной, добавил Колчин. Он подчеркнул, что действующий президент Молдавии Майя Санду и ее сторонники провели масштабную пиар-акцию и направили силы на подавление противников этого пути, однако даже под прессингом жители не поддержали евроинтеграцию, что многое говорит о настроении населения.

Для Молдавии евроинтеграция равна «политическому и экономическому самоубийству», считает политолог. В подтверждение этого он привел Румынию и Болгарию, которые стали деградировать в составе ЕС, так как их экономику подавляют в интересах стран Западной и Центральной Европы, а к жителям относятся как к дешевой рабочей силе. По мнению политолога, жители, выступив против такого сценария, проголосовали за независимое будущее.

«Что, как показывает практика, самый верный путь», — заключил эксперт.

Напомним, по итогам подсчета 99,46% голосов за внесение евроинтеграционного курса в конституцию Молдавии проголосовали 50,41% избирателей, против — 49,59%. Санду, комментируя итоги, подчеркнула, что большинство граждан Молдавии выразили свою волю в прошедшем голосовании, избрав курс на вступление в Евросоюз, а доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников заявил, что результаты референдума были сфальсифицированы.

Ранее оппонент Санду назвал выборы в Молдавии и референдум позорным провалом властей.

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