Парламент Вьетнама избрал нового президента

Национальное собрание (парламент) Вьетнама избрал новым президентом страны генерала Лыонга Кыонга. Об этом пишет Vietnam News.

Отмечается, что за Кыонга отдали все 440 членов собрания.

После того, как Национальное собрание примет резолюцию, новый президент Лыонг Кыонг приступит к церемонии приведения к присяге. Прежний президент То Лам стал новым генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама и в связи с этим покинул президентский пост.

Кыонгу 67 лет, он начал служить в вооруженных силах в 1975 году. Кыонг занимал должности политического комиссара, замначальника Главного управления армейского округа, был председателем Главного политического управления Вьетнама.

До этого стало известно, что делегация Вьетнама примет участие в саммите БРИКС в Казани. По словам вьетнамского политолога Занг Диня, направленная на повышение роли и положения развивающихся стран глобального Юга ориентация развития БРИКС соответствует интересам Ханоя. В случае вступления в организацию Вьетнам мог бы получить доступ к крупным источникам капитала и рынкам, участвуя в проектах и инициативах в экономической сфере.

Ранее вьетнамцев остановили на российской границе и наказали из-за любви к русской кухне.