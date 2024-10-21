Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Парламент Вьетнама избрал нового президента

Генерала Лыонга Кыонга избрали новым президентом Вьетнама

close
Minh Hoang/AP

Национальное собрание (парламент) Вьетнама избрал новым президентом страны генерала Лыонга Кыонга. Об этом пишет Vietnam News.

Отмечается, что за Кыонга отдали все 440 членов собрания.

После того, как Национальное собрание примет резолюцию, новый президент Лыонг Кыонг приступит к церемонии приведения к присяге. Прежний президент То Лам стал новым генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама и в связи с этим покинул президентский пост.

Кыонгу 67 лет, он начал служить в вооруженных силах в 1975 году. Кыонг занимал должности политического комиссара, замначальника Главного управления армейского округа, был председателем Главного политического управления Вьетнама.

До этого стало известно, что делегация Вьетнама примет участие в саммите БРИКС в Казани. По словам вьетнамского политолога Занг Диня, направленная на повышение роли и положения развивающихся стран глобального Юга ориентация развития БРИКС соответствует интересам Ханоя. В случае вступления в организацию Вьетнам мог бы получить доступ к крупным источникам капитала и рынкам, участвуя в проектах и инициативах в экономической сфере.

Ранее вьетнамцев остановили на российской границе и наказали из-за любви к русской кухне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами