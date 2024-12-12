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Финский профессор раскритиковал решение ЕС по укреплению границ с Россией

Малинен: решение ЕС по укреплению границ с РФ добьет экономику Финляндии

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Agencja Wyborcza.pl/Reuters

Решение Еврокомиссии об укреплении границ стран Евросоюза с Россией добьет экономику Восточной Финляндии. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X, комментируя решение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

11 декабря Ляйен объявила о выделении Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Норвегии денежной помощи в размере €170 млн для противодействия угрозам, исходящим со стороны России и Белоруссии. Средства будут направлены на «модернизацию оборудования электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильного оборудования обнаружения и противодействие вторжению беспилотников», сообщила она.

«Перевод ее заявления таков: Финляндия будет держать свою 1340-километровую восточную границу (с Россией) закрытой, добивая экономику Восточной Финляндии. Когда европейцы поймут, что нам нужно избавиться от этих «лидеров»?» — написал Малинен, оскорбив главу ЕК.

В конце ноября Польша установила несколько тысяч бетонных ежей на границе с Калининградской областью.

Ранее сообщалось, что глава ЕК столкнется с трудностями из-за возвращения Трампа в Белый дом.

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