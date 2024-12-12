ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Донецке

В Донецке задержали местного жителя, который подозревается в пособничестве совершению террористического акта. Об этом сообщает Telegram-канал штаба обороны Донецкой народной республики (ДНР) со ссылкой на ФСБ.

«Задержанный по заданию ГУР МО Украины изъял схрон, подготовленный украинскими диверсантами, в котором находились компоненты для создания самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.

По информации ФСБ, украинская сторона готовилась использовать взрывчатое устройство для подрыва служебного автомобиля Министерства обороны, однако правоохранительным органам удалось предотвратить теракт.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к преступлению, покушении на преступление, содействии террористической деятельности, а также незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

7 декабря в ФСБ сообщили о задержании 12 подозреваемых в подготовке крупного теракта. У них изъяли два самодельных взрывных устройства мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте каждое, более тонны аммиачной селитры, а также оружие и боеприпасы.

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