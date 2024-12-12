Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Новой Зеландии

close
Александр Кряжев/РИА Новости

У берегов Новой Зеландии в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 23:57 мск 11 декабря. Эпицентр находился в 936 метрах северо-восточнее города Тауранга на Северном острове и в 170 километрах к югу от острова Рауль.

Геологическая служба оценила магнитуду землетрясения в 5,2. По ее данным, очаг толчков находился на глубине 49,1 километра.

Накануне землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 36 километрах северо-западнее города Инин (Кульджа) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Его эпицентр находился примерно в 42 километрах от казахстанской границы.

10 декабря в штате Невада в США произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр толчков находился в 83 километрах к востоку от Карсон-Сити. Их очаг находился на глубине 8,4 километра.

Ранее на Аляске зафиксировали серию мощных землетрясений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами