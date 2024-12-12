У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

У берегов Новой Зеландии в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 23:57 мск 11 декабря. Эпицентр находился в 936 метрах северо-восточнее города Тауранга на Северном острове и в 170 километрах к югу от острова Рауль.

Геологическая служба оценила магнитуду землетрясения в 5,2. По ее данным, очаг толчков находился на глубине 49,1 километра.

Накануне землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 36 километрах северо-западнее города Инин (Кульджа) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Его эпицентр находился примерно в 42 километрах от казахстанской границы.

10 декабря в штате Невада в США произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр толчков находился в 83 километрах к востоку от Карсон-Сити. Их очаг находился на глубине 8,4 километра.

Ранее на Аляске зафиксировали серию мощных землетрясений.