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В Омске казаки потребовали отменить концерт Агутина и «Квартета И»

Казаки потребовали у губернатора Омской области запретить концерт Агутина

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Омске казаки потребовали отменить концерт Леонида Агутина и «Квартета И». Соответствующее письмо губернатору Омской области Виталию Хоценко было размещено на странице Совета атаманов казачьего народа во «ВКонтакте».

Казачьи атаманы подвергли критике музыкантов, подчеркнув, что те известны своей либеральной и прозападной позицией, а также не поддерживают проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. В заявлении отмечается, что местные власти и правоохранительные органы не отреагировали на возмущение граждан, и поэтому те вынуждены были обратиться за помощью к казакам.

Концерт Агутина и «Квартета И» в ледовой «G-Drive Арене» Омска должен пройти 5 февраля следующего года.

11 декабря сообщалось, что музыкант Сергей Шнуров вернул организаторам 165 млн рублей за отмененные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее три концерта солиста «Агаты Кристи» отменили из-за жалоб активистов.

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