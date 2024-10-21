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В Кремле рассказали о планах Путина по встречам на саммите БРИКС

Кремль: Путин проведет встречи почти со всеми лидерами на саммите БРИКС

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит БРИКС. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Президент Российской Федерации проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, участвующими в саммите», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Кремля уточнили, что участники саммита БРИКС обсудят международные проблемы с акцентом на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, а также взаимодействие стран содружества и Глобального Юга в интересах устойчивого развития. Кроме того, лидеры БРИКС уделят особое внимание вопросам возможного расширения объединения.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

20 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент России на предстоящем саммите БРИКС будет проводить марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах «с утра до ночи».

Саммит БРИКС стартует в Казани 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы БРИКС — в январе 2024 года организация расширилась на пять новых стран. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее Кремль отреагировал на решение президента Бразилии не ехать в Россию.

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