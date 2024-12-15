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Росрыболовство проанализирует ситуацию в Керченском проливе из-за крушения танкеров

Росрыболовство проведет анализ ситуации в Керченском проливе

Специалисты Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии проанализируют ситуацию в Керченском проливе в связи с крушением танкеров. Об этом сообщается в Telegram-канале Росрыболовства.

«Создана рабочая группа, специалисты направлены на место», — говорится в сообщении.

Эксперты возьмут пробы воды и проведут разведку с воздуха. Впоследствии они оценят ущерб, причиненный водным биоресурсам.

В ведомстве подчеркнули, что Росрыболовство будет действовать в контакте с рабочей группой правительства России.

15 декабря в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Как рассказали представители Росморречфлота, ЧП произошло из-за шторма.

По информации МЧС РФ, в результате аварии танкер «Волгонефть-212» получил повреждения и сел на мель. Второе судно также село на мель.

Сейчас сотрудники экстренных служб пытаются эвакуировать членов экипажа «Волгонефть-239». На другом судне были 13 человек, одного из которых спасти не удалось. В городскую больницу Анапы госпитализировали 11 из них.

Ранее моряк рассказал о крушении танкера в Керченском проливе.

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