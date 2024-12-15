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В Москве восстановили движение на улице Тимура Фрунзе

В центре Москвы на улице Тимура Фрунзе восстановили движение транспорта

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МЧС России

В Москве восстановили движение транспорта на улице Тимура Фрунзе. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Движение на улице Тимура Фрунзе восстановлено», — отметили в ведомстве.

В Дептрансе напомнили, что движение перекрыли из-за возгорания в жилом доме по улице Тимура Фрунзе (в районе д. 16). Это была вынужденная мера на время работы оперативных и экстренных служб.

По данным МЧС, на улице Тимура Фрунзе случился пожар в квартире на первом этаже. Огонь удалось локализовать при помощи 49 специалистов и 14 единиц техники.

Огонь охватил коридор и две комнаты. Из соседних жилых помещений удалось спасти пять человек. Пожар распространился на перекрытия, в результате чего загорелись перегородки между первым и вторым этажами.

14 декабря сотрудники МЧС России ликвидировали пожар под Анапой в Краснодарском крае.

Ранее пожар случился в первом московском небоскребе.

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