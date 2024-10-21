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Дипломат призвал ЕС разместить войска на Украине

Экс-посол США в Токио Вайнштайн не исключил, что ЕС разместит войска на Украине

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Global Look Press

Евросоюз может разместить свои войска на Украине после окончания конфликта при условии создания там демилитаризованной зоны. Об этом в беседе с Politico сообщил экс-посол США в Японии Кеннет Вайнштайн.

«Если между Украиной и Россией будет демилитаризованная зона, я бы предложил, чтобы она была укомплектована войсками ЕС», - отметил дипломат.

Вайнштайн заявил, что странам Евросоюза стоит быть готовыми к отправке военных на территорию Украины в контексте возможного предоставления Западом гарантий безопасности Киеву. По оценке дипломата, для Брюсселя крайне важно предоставить Украине гарантии безопасности.

До этого газета Politico также писала, что Евросоюз (ЕС) может рассмотреть вопрос отправки миротворцев на Украину после завершения конфликта.

Ранее в США заявили об отсутствии перспектив победы Украины.

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