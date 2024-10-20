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В США заявили об отсутствии перспектив победы Украины

Bloomberg: США не видят сценария для победы Украины

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Evgeniy Maloletka/AP

В Вашингтоне не видят сценария победы Украины в конфликте с Россией. Такое мнение выразил британский писатель и обозреватель Bloomberg Макс Гастингс в статье для агентства.

По его словам, ЕС и США хотят завершить конфликт любыми средствами, кроме капитуляции Киева. На Западе и на Украине начинают признавать, что украинской армии не хватит сил и возможностей, чтобы вернуть утраченные территории, а Вашингтон не видит перспектив на победу Украины, несмотря на отправку ей $175 млрд помощи.

Гастингс пишет, что в Киеве начали обсуждать возможность переговоров, поэтому 2024 год можно смело назвать тяжелым для украинского президента и успешным для президента России.

До этого посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что вопрос территорий не является для Киева первостепенным при урегулировании конфликта с Россией.

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