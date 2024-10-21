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В Госдуме оценили шансы Санду честно победить во втором туре выборов

Депутат ГД Затулин: Санду честно не победит во втором туре выборов президента

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Jon Nazca/Reuters

Действующий президент Молдавии Майя Санду не сможет честным образом победить во втором туре выборов главы государства. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

«Даже если в оставшиеся часы удастся протащить 50% + один голос за «Европу» и Майя Санду наконец-то сможет выйти к журналистам на свет Божий, ее дела плохи. Честно победить во втором туре она не может. Это ясно всем», — подчеркнул он.

Затулин отметил, что в сложившихся условиях нужно «следить за руками», поскольку в «священной борьбе» с Россией Запад готов пойти на все.

Сам референдум о вступлении в ЕС нужен действующему президенту Молдавии лишь для того, чтобы «сдать» страну Румынии.

До этого в ЦИК Молдавии сообщали, что граждане Молдавии выберут президента страны во II туре выборов главы государства, он пройдет 3 ноября.

Президентские выборы в Молдавии стартовали утром 20 октября. За пост борются 11 кандидатов, в том числе Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее Санду призвали уйти в отставку.

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