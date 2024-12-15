Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о ходе освобождения Курахово

Пушилин: темпы по освобождению Курахово растут

close
Телеграм-канал «Заеzжий корреспондент»

Темпы освобождения Курахово в западной части Донецкой народной республики (ДНР) за последние дни растут, российские войска продвигаются. Об этом РИА Новости рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«В Курахово бои проходят непосредственно в самом Курахово и продвигаются улица за улицей. Темп в последние дни наращивается по освобождению самого Курахово», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

Накануне бойцы российской армии заняли здание городского совета в западной части Курахово и подняли над ним российский флаг. Позднее было опубликовано видео, на котором запечатлено водружение российского триколора на здание.

12 декабря советник главы ДНР и военный эксперт Ян Гагин выразил уверенность, что подразделения Вооруженных сил РФ в ближайшее время полностью возьмут Курахово под свой контроль. При этом он отметил, что точные сроки завершения боев за город определить нельзя.

Ранее в ВСУ назвали причину краха в районе Курахово.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами