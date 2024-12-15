Стало известно о ходе освобождения Курахово

Темпы освобождения Курахово в западной части Донецкой народной республики (ДНР) за последние дни растут, российские войска продвигаются. Об этом РИА Новости рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«В Курахово бои проходят непосредственно в самом Курахово и продвигаются улица за улицей. Темп в последние дни наращивается по освобождению самого Курахово», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

Накануне бойцы российской армии заняли здание городского совета в западной части Курахово и подняли над ним российский флаг. Позднее было опубликовано видео, на котором запечатлено водружение российского триколора на здание.

12 декабря советник главы ДНР и военный эксперт Ян Гагин выразил уверенность, что подразделения Вооруженных сил РФ в ближайшее время полностью возьмут Курахово под свой контроль. При этом он отметил, что точные сроки завершения боев за город определить нельзя.

Ранее в ВСУ назвали причину краха в районе Курахово.