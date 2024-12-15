Военнослужащий специальной роты снайперов группировки российских войск «Центр» рассказал РИА Новости о ходе выполнения задач по взятию населенных пунктов Григоровка и Петровка в Донецкой народной республике (ДНР).

«Наша первая задача была — заход Григоровка, Петровка, цель нашей задачи заключалась в том, что мы осуществляли закреп, то есть закрывали тыловые части наших штурмовых подразделений, которые непосредственно шли вперед», — рассказал снайпер с позывным «Белаз».

Собеседник агентства добавил, что в ходе выполнения поставленных задач была организована поддержка огнем, также на плечах военнослужащих была эвакуация раненых, из них тяжело раненных было около 300 человек. «Белаз» пояснил, что их доставили до точки эвакуации, по возможности также вытаскивали их из-под огня вражеского, оказывали первую медицинскую помощь.

Военнослужащий также рассказал, что в условиях ведения современных боевых действий снайпер является универсальным солдатом, который имеет не только специальные знания и навыки, но также может выступать в роли штурмовика. «Белаз» отметил, что это применялось на практике и в ходе штурма населенных пунктов Григоровка и Петровка в ДНР.

На данный момент специальная рота снайперов группировки войск «Центр» тренируется на полигоне перед выполнением следующих боевых задач.

13 декабря сообщалось, что группировка войск «Восток» взяла под контроль семь населенных пунктов за месяц. Как рассказал командующий группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Андрей Иванаев, за последний месяц бойцы взяли под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров.

За день до этого стало известно, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Заря в Донецкой народной республике. ВС России нанесли удар по живой силе и технике противника.

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