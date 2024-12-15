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Экс-генсек ОДКБ рассказал о влиянии Запада на Украину

Экс-генсек ОДКБ Бордюжа: в организации видели превращение Украины в анти-Россию

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Depositphotos

Бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что в организации осознавали пагубное влияние Запада на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Не думали, что дойдет ... до вооруженного столкновения и до специальной военной операции, но то, что Украина на наших глазах превратилась в анти-Россию, и то, что население Украины фактически воспитывали в духе ненависти к русским, ко всему русскому, к России, все это видели», — поделился Бордюжа.

До этого Кураховская городская администрация получала указания отказывать в гуманитарной помощи тем мирным жителям, которые оставляли заявления на помощь на русском языке.

Сотрудница администрации Алина добавила, что до этого работала в Кураховской городской администрации, где сотрудники занимались разными направлениями. Женщина рассказала, что в ходе активных боевых действий начальник военной администрации давал особые указания в выдаче гуманитарной помощи населению.

Ранее стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник».

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