Санду призвали уйти в отставку

Президенту Молдавии Майе Санду нужно принять ответственное решение – уйти в отставку. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

«Ее отмазка на все случаи жизни — про купленные голоса и заговор держав — звучит бредом сумасшедшего. Но решение ей и правда предстоит ответственное. Вместе со своей кодлой признать поражение, уйти в отставку», — подчеркнул он.

Шор также призвал Санду ожидать суда за те преступления, которые она совершила против Молдавии.

20 октября бывший молдавский президент, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что на выборах президента Молдавии пройдет второй тур, в который выйдут действующая глава государства Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Президентские выборы в Молдавии стартовали утром 20 октября. За пост борются 11 кандидатов, в том числе Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее молдаване раскрыли свое отношение к ЕС.