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В США предупредили о повторении кризиса 2008 года из-за депортаций мигрантов

JEC: высылка мигрантов из США может подорвать экономику страны

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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Предложения избранного президента США Дональда Трампа о массовой депортации грозят подорвать экономику страны. Об этом сказано в отчете, опубликованном демократами Объединенного экономического комитета конгресса (JEC).

Как следует из отчета, в случае депортации порядка 8,3 миллионов нелегальных мигрантов, американский ВВП упадет на 7,4%, а занятость — на 7,0% к 2028 году.

По другим расчетам, ежегодная депортация более миллиона человек до тех пор, пока в США не останется нелегальных мигрантов, грозит привести к потере ВВП от 4,2% до 6,8%, в денежной оценке эти цифры приравнены от $1,1 до $1,7 триллионов.

Причем, как уточняют в JEC, ощутимее всего проблема будет ощущаться в таких штатах, как Техас, Флорида, а также Калифорния. Сенаторы отмечают, что последствия от выдворения мигрантов может ощущаться как во время мирового финансового кризиса 2008 года, когда экономика США сократилась на 4,3%.

В ноябре газета The New York Times писала, что мигранты, находящиеся в Соединенных Штатах, готовятся к массовой депортации, которую они ожидают после вступления в должность победившего на выборах президента Дональда Трампа в январе.

До этого Трамп рассказывал, что у него есть так называемый план «Операция Аврора». Этот план предполагает арест и депортацию без суда всех нелегальных мигрантов, входящих в венесуэльские банды.

Ранее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США.

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