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В МИД РФ прокомментировали возможность «немецкого» сценария по Украине

МИД РФ: немецкий сценарий решения конфликта на Украине нереализуем

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Украинский кризис не является локальным конфликтом, а имеет геополитический подтекст. Так глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с РИА Новости прокомментировал предложения западных СМИ решить конфликт по «немецкому» варианту.

«Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что украинский кризис — это не локальный конфликт», — подчеркнул он.

Как отметил глава второго департамента стран СНГ МИД, украинский конфликт подразумевает под собой геополитическое измерение, в связи с чем в корне отличается от немецкого, корейского, кипрского и других международных сценариев разрешения конфликтов в международной политике.

По словам Полищука, принципиальная позиция Москвы по урегулированию конфликта состоит в полном выводе ВСУ из регионов, воссоединившихся с РФ, их признание в составе России, подтверждение нейтрального статуса Украины и гарантии отсутствия намерения Киева вступать в блоки, ее безъядерный статус, денацификация и демилитаризация Украины.

Кроме всего прочего, необходимо обеспечение прав и свобод русскоязычного населения Украины, добавил Полищук.

До этого сообщалось, что в Вашингтоне не видят сценария победы Украины в конфликте с Россией. Отмечалось, что ЕС и США хотят завершить конфликт любыми средствами, кроме капитуляции Киева. На Западе и на Украине начинают признавать, что украинской армии не хватит сил и возможностей, чтобы вернуть утраченные территории, а Вашингтон не видит перспектив на победу Украины, несмотря на отправку ей $175 млрд помощи.

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