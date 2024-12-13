Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Африканская страна отказалась от Би-би-си

Нигерские власти на три месяца запретили вещание Би-би-си

close
Francis Kokoroko/Reuters

Нигерские власти на три месяца запретили вещание Би-би-си на территории страны, а также прием и передачу сигналов. Об этом сообщает нигерское агентство ANP со ссылкой на министерство связи и почты.

«Я прошу вас немедленно приостановить на три месяца трансляцию программ и отключить все средства передачи и приема информации Британской вещательной корпорации (Би-би-си) на всей территории Нигера», — указано в письме министра связи Сиди Мохамеда Ралиу в предписании местным медиагруппам.

Аналогично были приостановлены вещания французских телеканалов France 24 и RFI.

До этого Евросоюз отозвал посла из Нигера для консультаций из-за разногласий с властями по поводу гуманитарной помощи.

В Евросоюзе выразили «глубокое несогласие» с обоснованиями, выдвинутыми переходными властями, и обвинили их в политизации вопроса гуманитарной помощи после сильных наводнений в Африке.

Ранее в МИД РФ анонсировали открытие посольства в Нигере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами