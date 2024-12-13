Африканская страна отказалась от Би-би-си

Нигерские власти на три месяца запретили вещание Би-би-си на территории страны, а также прием и передачу сигналов. Об этом сообщает нигерское агентство ANP со ссылкой на министерство связи и почты.

«Я прошу вас немедленно приостановить на три месяца трансляцию программ и отключить все средства передачи и приема информации Британской вещательной корпорации (Би-би-си) на всей территории Нигера», — указано в письме министра связи Сиди Мохамеда Ралиу в предписании местным медиагруппам.

Аналогично были приостановлены вещания французских телеканалов France 24 и RFI.

До этого Евросоюз отозвал посла из Нигера для консультаций из-за разногласий с властями по поводу гуманитарной помощи.

В Евросоюзе выразили «глубокое несогласие» с обоснованиями, выдвинутыми переходными властями, и обвинили их в политизации вопроса гуманитарной помощи после сильных наводнений в Африке.

Ранее в МИД РФ анонсировали открытие посольства в Нигере.