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Премьер Словакии назвал неосуществимым «план» Зеленского

Премьер Словакии Фицо назвал нереалистичным и неосуществимым «план» Зеленского

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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского абсолютно нереалистичным и неосуществимым. Об этом он заявил в интервью телеканалу TA3.

По его словам, данный «план» построен на том, что Запад должен поставить на Украину ракеты средней и большой дальности для атаки на Россию.

«Поэтому этот «план победы» и не упоминается в заключениях саммита ЕС. По моему мнению, он абсолютно нереалистичный и неосуществимый», — заключил Фицо.

Премьер Словакии считает, что противоречивость «плана победы» Зеленского не позволила Европейскому совету занять определенную позицию по представленному Киевом документу.

В начале октября Фицо заявлял, что украинский конфликт все еще не завершился, так как западные страны продолжают помогать Киеву.

Ранее Словакия прекратила отправлять военную помощь Украине.

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