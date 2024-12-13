В Англии рухнул аттракцион с посетителями

На рождественской ярмарке в английском Бирмингеме произошло обрушение аттракциона, в результате чего, по предварительным данным, есть пострадавшие. Полиция и службы экстренной помощи прибыли на место инцидента, сообщает британское издание The Sun.

«На одной из популярных рождественских ярмарок в Бирмингеме аттракцион рухнул... Полицейские и экстренные службы оцепили территорию вокруг одного из аттракционов на площади Сентенари», — говорится в сообщении.

Медики также прибыли к месту происшествия. Один из полицейских сообщил, что некоторые посетители могли пострадать, но уточнений о степени их травм пока нет.

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