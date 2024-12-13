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В Англии рухнул аттракцион с посетителями

Аттракцион с посетителями обрушился на рождественской ярмарке в Бирмингеме

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Peeradontax/Shutterstock/FOTODOM

На рождественской ярмарке в английском Бирмингеме произошло обрушение аттракциона, в результате чего, по предварительным данным, есть пострадавшие. Полиция и службы экстренной помощи прибыли на место инцидента, сообщает британское издание The Sun.

«На одной из популярных рождественских ярмарок в Бирмингеме аттракцион рухнул... Полицейские и экстренные службы оцепили территорию вокруг одного из аттракционов на площади Сентенари», — говорится в сообщении.

Медики также прибыли к месту происшествия. Один из полицейских сообщил, что некоторые посетители могли пострадать, но уточнений о степени их травм пока нет.

1 декабря на морском курорте Трувиль недалеко от Парижа во время рождественского фестиваля конструкция с металлической птицей рухнула на толпу.

В августе в германской федеральной земле Саксония свыше 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения.

Ранее в российском селе рухнул аттракцион во время катания детей.

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