Депутат Рады заявил, что Зеленский строит из себя «смесь вурдалака с посмешищем»

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, подверг критике недавние публикации президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий пост Дубинский выложил в своем Telegram-канале.

«Обратили внимание на последние сообщения Зеленского в ТГ? Он вновь начал писать их сам, как в начале 2019 года. Такой же поток самоуверенности, мессианства и чванства. Если пять лет назад это казалось свежим, то сейчас это выглядит неуместно,» — отметил Дубинский.

Он также добавил, что время упреков мировым лидерам прошло, упрекая Зеленского за критику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Смесь вурдалака с посмешищем — это не лучший путь. Надо слегка притормозить», — посоветовал Дубинский.

11 декабря Дубинский написал, что Зеленский стал объектом насмешек на Украине после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом на открытии Нотр-Дама в Париже, его офису следует насторожиться таким развитием событий.

Ранее Ермак заявил, что Трамп относится к Зеленскому «с большим уважением».