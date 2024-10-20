В Кремле заявили, что у Путина на саммите БРИКС будет марафон встреч «с утра до ночи»

Президент России Владимир Путин на предстоящем саммите БРИКС будет проводить марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах «с утра до ночи». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«С утра до ночи каждый день, чередуются многосторонние форматы и двусторонние форматы... Это предстоит в течение следующих трех-четырех дней», — сказал Песков.

18 октября Путин заявил, что члены БРИКС занимают треть суши, в странах объединения живет почти половина населения планеты.

При этом российский лидер отметил, что увеличение числа участников БРИКС не должно сказываться на эффективности работы этого международного сообщества.

Этот саммит состоится 22–24 октября. В 2024 году Россия председательствует в БРИКС. В текущем году к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Также в БРИКС состоят РФ, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее в Кремле объяснили, почему западные страны боятся БРИКС.