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Песков объяснил, почему Путин пригласил президента ОАЭ к себе домой

Песков назвал отношения Путина и президента ОАЭ дружескими и доверительными

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Михаил Метцель/РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что президент Владимир Путин принимал коллегу из ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна у себя дома, потому что лидеров связывают давние и дружеские отношения.

По словам пресс-секретаря российского лидера, конструктивные, тесные и доверительные отношения позволяют политикам обсуждать самые серьезные вопросы в неформальной обстановке.

«Как правило, [свободное общение следует] за ужином, за обедом, иногда бывает за завтраком, но, конечно, это не ради еды. Это именно ради того, чтобы спокойно, с глазу на глаз, обсуждать самые серьезные вопросы», — пояснил Песков.

Президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом вечером 20 октября. По улицам Москвы глава государства передвигается в кортеже на автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонны. Вечером Путин пригласил иностранного гостя на неформальный ужин в свою подмосковную резиденцию Ново-Огарево. Президент ОАЭ пришел на встречу в кроссовках, в то время как его российский коллега надел черные туфли и деловой костюм. В понедельник, 21 октября, состоятся переговоры политиков в официальной обстановке.

Ранее дома-книжки на Арбате окрасили в цвета флага ОАЭ.

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