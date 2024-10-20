Песков объяснил, почему Путин пригласил президента ОАЭ к себе домой

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что президент Владимир Путин принимал коллегу из ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна у себя дома, потому что лидеров связывают давние и дружеские отношения.

По словам пресс-секретаря российского лидера, конструктивные, тесные и доверительные отношения позволяют политикам обсуждать самые серьезные вопросы в неформальной обстановке.

«Как правило, [свободное общение следует] за ужином, за обедом, иногда бывает за завтраком, но, конечно, это не ради еды. Это именно ради того, чтобы спокойно, с глазу на глаз, обсуждать самые серьезные вопросы», — пояснил Песков.

Президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом вечером 20 октября. По улицам Москвы глава государства передвигается в кортеже на автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонны. Вечером Путин пригласил иностранного гостя на неформальный ужин в свою подмосковную резиденцию Ново-Огарево. Президент ОАЭ пришел на встречу в кроссовках, в то время как его российский коллега надел черные туфли и деловой костюм. В понедельник, 21 октября, состоятся переговоры политиков в официальной обстановке.

Ранее дома-книжки на Арбате окрасили в цвета флага ОАЭ.