Вице-премьер Сербии прокомментировал введение США санкций против сербской NIS

Решение США ввести санкции против сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») из-за российского владения предприятием, по задумке Вашингтона, должно заставить сербов отказаться от самостоятельной политики и принять ограничения в отношении Москвы, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, введение санкций против NIS является нападением на Сербию и продолжением гибридной войны, которая ведется против независимости республики попытками вторжения в парламент, оспариванием результатов выборов и так далее.

Если Вашингтон введет рестрикции против компании, что нанесет ущерб экономике страны, это будет сделано не для того, чтобы навредить России. Подобные меры предпринимаются, чтобы заставить Белград отказаться от самостоятельной политики и ввести санкции против Москвы, подчеркнул вице-премьер.

Таким образом, Запад пытается представить Россию в глазах Сербии врагом, а не другом, считает Вулин.

14 декабря президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не введет санкции в отношении Москвы из-за ожидаемых ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов против «Нефтяной индустрии Сербии» (56,15% «Газпром нефть» и «Газпром»).

Ранее сообщалось, что Сербия просит Россию нарастить поставки газа в рамках нового соглашения.