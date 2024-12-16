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В Одессе сотрудники ТЦК применили новый способ для предотвращения бегства мобилизуемых

В Одессе сотрудники военкоматов стали использовать шипы для остановки машин

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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Одессе стали применять новый способ для предотвращения бегства граждан. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Военкоматы начали использовать металлические шипы, которые предназначены для остановки транспортных средств.

14 декабря бежавший из страны народный депутат Украины Артем Дмитрук заявил, что сотрудники территориального центра комплектования в городе Запорожье незаконно удерживают двух украинских граждан, которых они похитили на улицах города — задержанных морят голодом.

13 декабря сотрудники территориального центра комплектования в Закарпатской области на западе Украины похитили секретаря Хустской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) и вывезли его в неизвестном направлении.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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