Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Одессе стали применять новый способ для предотвращения бегства граждан. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Военкоматы начали использовать металлические шипы, которые предназначены для остановки транспортных средств.

14 декабря бежавший из страны народный депутат Украины Артем Дмитрук заявил, что сотрудники территориального центра комплектования в городе Запорожье незаконно удерживают двух украинских граждан, которых они похитили на улицах города — задержанных морят голодом.

13 декабря сотрудники территориального центра комплектования в Закарпатской области на западе Украины похитили секретаря Хустской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) и вывезли его в неизвестном направлении.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.