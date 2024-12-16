ФРГ намерена стать полноценным участником конфликта на Украине, не вступая при этом в прямое столкновение с Россией. Об этом эксперт по России Йенс Зигерт заявил немецкому телеканалу N-TV.

Он подчеркнул, что утверждать обратное — значит игнорировать реальность. Эксперт подчеркнул, что Россия воспринимает Запад в качестве военного врага, о чем многие лидеры западных стран, включая канцлера Германии Олафа Шольца, забывают.

15 декабря сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что Германия должна признать фактическую военную победу России над Украиной и сосредоточиться на завершении конфликта.

В тот же день сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), во главе с канцлером Олафом Шольцем, планирует включить в свою предвыборную программу на федеральных выборах пункт о прекращении поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину.

Ранее Шольц снова отказался поставлять ракеты Taurus Украине.