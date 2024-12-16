В Москве вручат премию зрительских симпатий «Звезда театрала»

Церемония вручения международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала» пройдет в понедельник, 16 декабря, в театре имени Евгения Вахтангова в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

«Лауреатов выбирают поклонники театра из разных уголков России и еще более чем из 80 стран мира», — рассказали организаторы.

Онлайн на сайте премии проголосовали более 178 тысяч поклонников театрального искусства.

«Это на 55 тысяч больше, чем в прошлом году», — сообщил президент премии, главред журнала «Театрал» Валерий Яков.

Победителей наградят в 17 номинациях. Имена лауреатов в самой почетной категории «Легенда сцены» уже известны. Ими стали народная артистка РФ Вера Алентова, хореограф, режиссер, поэт и педагог, народный артист СССР Владимир Васильев и народный артист РФ Михаил Филиппов. Победители в остальных номинациях будут объявлены на церемонии награждения.

Среди спектаклей-номинантов — «Воскресение» Театра им. Ленсовета, «Собачье сердце» МТЮЗ и «Холопы» БДТ им. Товстоногова.

До этого министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о назначении режиссера Никиты Кобелева на должность нового художественного руководителя Александринского театра в Петербурге.

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