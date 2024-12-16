Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве вручат премию зрительских симпатий «Звезда театрала»

В Москве состоится вручение премии зрительских симпатий «Звезда театрала»

close
Depositphotos

Церемония вручения международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала» пройдет в понедельник, 16 декабря, в театре имени Евгения Вахтангова в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

«Лауреатов выбирают поклонники театра из разных уголков России и еще более чем из 80 стран мира», — рассказали организаторы.

Онлайн на сайте премии проголосовали более 178 тысяч поклонников театрального искусства.

«Это на 55 тысяч больше, чем в прошлом году», — сообщил президент премии, главред журнала «Театрал» Валерий Яков.

Победителей наградят в 17 номинациях. Имена лауреатов в самой почетной категории «Легенда сцены» уже известны. Ими стали народная артистка РФ Вера Алентова, хореограф, режиссер, поэт и педагог, народный артист СССР Владимир Васильев и народный артист РФ Михаил Филиппов. Победители в остальных номинациях будут объявлены на церемонии награждения.

Среди спектаклей-номинантов — «Воскресение» Театра им. Ленсовета, «Собачье сердце» МТЮЗ и «Холопы» БДТ им. Товстоногова.

До этого министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о назначении режиссера Никиты Кобелева на должность нового художественного руководителя Александринского театра в Петербурге.

Ранее балерина Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд из-за потери трудового стажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами