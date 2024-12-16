Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине в рекламе шоу показали карту без Крыма

«Телеграф»: на Украине в рекламе новогоднего шоу показали карту без Крыма

close
Unsplash

Компания «Квартал 95» показала в рекламе новогоднего шоу карту Украины без Крыма. Об этом пишет украинское интернет-издание «Телеграф».

Реклама появилась в социальных сетях и вызвала негативную реакцию у местной аудитории, отмечает издание.

Совладельцем компании «Квартал 95» был президент Украины Владимир Зеленский.

13 декабря сообщалось, что Украинская ассоциация футбола подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за того, что во время трансляции жеребьевки отбора чемпионата мира по футболу территория страны была показана без Крыма. Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий потребовал в своих соцсетях извинений от ФИФА.

А в июне немецкий телеканал показал карту Евро-2024, где Крым не был частью Украины. Страна на карте была окрашена в цвета своего флага без территории Крыма, который был отмечен белым. Этим цветом были выделены все страны, не принимающие участие в турнире.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Киев результаты голосования не признает.

Ранее на Украине уволили дизайнера из-за учебника с картой страны без Крыма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами