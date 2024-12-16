На Украине в рекламе шоу показали карту без Крыма

Компания «Квартал 95» показала в рекламе новогоднего шоу карту Украины без Крыма. Об этом пишет украинское интернет-издание «Телеграф».

Реклама появилась в социальных сетях и вызвала негативную реакцию у местной аудитории, отмечает издание.

Совладельцем компании «Квартал 95» был президент Украины Владимир Зеленский.

13 декабря сообщалось, что Украинская ассоциация футбола подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за того, что во время трансляции жеребьевки отбора чемпионата мира по футболу территория страны была показана без Крыма. Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий потребовал в своих соцсетях извинений от ФИФА.

А в июне немецкий телеканал показал карту Евро-2024, где Крым не был частью Украины. Страна на карте была окрашена в цвета своего флага без территории Крыма, который был отмечен белым. Этим цветом были выделены все страны, не принимающие участие в турнире.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Киев результаты голосования не признает.

Ранее на Украине уволили дизайнера из-за учебника с картой страны без Крыма.