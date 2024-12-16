В Литве эстонские туристы помочились на подарки под елкой

В литовском городе Каунас туристы из Эстонии справили нужду на подарки под рождественской елкой. Об этом сообщает Delfi.

Инцидент произошел неделю назад — ночью 9 декабря — и попал на камеры видеофиксации. Молодые люди не только помочились на подарки, но и сломали праздничный элемент в виде телефона Деда Мороза, пишет издание.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

В ноябре сообщалось, что в Испании пассажиры авиакомпании Ryanair, прилетевшие в отпуск, были арестованы за то, что помочились в проходе самолета. Представители авиакомпании подтвердили факт инцидента и сообщили, что теперь в ситуации разбираются испанские правоохранительные органы. Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири отметил, что за последнее время значительно возросло количество нарушений со стороны пассажиров из-за употребления алкоголя или наркотиков перед полетами.

Ранее жители московского ЖК пожаловались на курьера, который справил нужду в лифте.