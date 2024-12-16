Айтишникам напомнили, какие навыки позволят выдержать конкуренцию в жесткой среде

Гибкие навыки необходимы любому специалисту, а их отсутствие может существенно замедлить профессиональный рост. Эксперт в определенный момент достигает потолка, и чтобы продвигаться дальше, ему необходимо публично выступать и обучать других специалистов. Без развитых soft skills добиться успеха в этих направлениях невозможно, рассказал «Газете.Ru» Александр Сычев, партнер «Лиги Цифровой Экономики».

«Впрочем, даже если сотрудник просто хочет работать в интересных и перспективных проектах, ему придется развивать коммуникабельность и навыки переговоров. Это необходимо для того, чтобы лучше понимать процессы, общаться с коллегами и заказчиками. Сложные ИТ-проекты никогда не реализуются в одиночку, поэтому развитые soft skills — обязательное условие успеха», — отметил он.

Когда речь заходит об обязательных навыках, в первую очередь эксперт выделил коммуникативные. Они лежат в основе успешной командной работы, а ведь именно командный подход позволяет достичь гораздо больших результатов, чем индивидуальный.

«Могу с уверенностью сказать, что одной из самых распространенных проблем в командах является плохая коммуникация. Без продуктивного общения реализация проекта невозможна. Допустим, если сотрудник выполняет какую-либо задачу, но не делится своими результатами с коллегами, они могут действовать по-своему, не зная о его вкладе. Это приводит к напрасной трате времени и конфликтам. Атмосфера в команде становится напряженной, а между специалистами возникает недоверие», — сказал он.

Второй важный навык — умение быть успешным, которое влечет за собой карьерный рост, увеличение зарплаты и другие преимущества. Этот навык напрямую связан с самопрезентацией, то есть с умением правильно рассказывать о своих результатах и достижениях.

Третий важный навык — умение работать в условиях нечеткой постановки задачи.

«Именно оно отличает продвинутых экспертов и руководителей от новичков и специалистов среднего уровня. Например, начинающему разработчику необходимо предоставить подробные инструкции, а результат его работы придется перепроверить. Опытному специалисту достаточно сказать, какую задачу необходимо решить и какой результат получить. Все остальное — от выбора инструментов до планирования — он будет делать самостоятельно. Чем выше уровень специалиста, тем результативнее он работает с нечетко поставленными задачами», — подчеркнул Сычев.

Для развития карьеры в ИТ-сфере важно развивать свои сильные стороны, но не забывать поддерживать слабые на достойном уровне. Например, для разработчика на первом месте, безусловно, будут hard skills. Однако без коммуникативных навыков ему будет сложно найти применение своим знаниям, потому что ни в один масштабный проект его не пригласят. Необходимо прокачивать свои soft skills до некоторого гигиенического уровня.

«Для руководящих должностей нужны soft skills, связанные с управлением. Для экспертов более значимыми являются коммуникативные навыки: умение общаться, выступать на публике и презентовать себя. А для тех, кто выбрал путь менторства и преподавания, ключевыми станут навыки, связанные с обучением, саморазвитием и коммуникациями», — резюмировал он.

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