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В Турции рассказали об отказе Асада от переговоров

Глава МИД Турции Фидан: Асад отказался от встречи с турецкой стороной

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Depositphotos

Бывший президент Сирии Башар Асад отказался от переговоров с представителями Турции, несмотря на множество попыток Анкары договориться о встрече. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Al Arabiya.

Он подчеркнул, что Анкара множество раз просила Асада провести переговоры с привлечением третьих лиц, включая Ирак, в качестве посредников.

Фидан добавил, что были попытки приехать в Сирию, он лично обращался с этим в Дамаск, но Асад отвергал все предложения.

14 декабря военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытается присоединить часть территории Сирии.

Он считает, что Эрдоган мечтает о славе первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, чтобы остаться в истории как выдающийся турецкий деятель.

В этот же день Эрдоган заявил, что пять сирийских городов — Дамаск, Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка — станут турецкими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа.

Ранее Эрдоган пообещал не допустить раздела Сирии.

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