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Российскому политологу Миграняну запретили въезд в Армению

Союз армян России: российскому политологу Миграняну запретили въезд в Армению

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Sergei Grits/AP

Российскому политологу Андранику Миграняну запретили въезд в Армению. Об этом сообщает Союз армян России (САР)

В сообщении уточнили, что Мигранян прилетел в Армению, чтобы посетить могилы родителей. А в ереванском аэропорту Звартноц политическому аналитику объявили, что ему запрещен въезд в страну.

В САР напомнили, что Мигранян — известный в России и за рубежом политолог, профессор, историк.

В начале ноября Великобритания ввела санкции против бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Причиной для подобного решения правительство страны назвало «участие в дестабилизации ситуации на Украине, подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости республики».

Накануне министерство внутренних дел Польши внесло бизнесмена и председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко в санкционный список.

Ранее США ввели визовые санкции против 17 чиновников из РФ.

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