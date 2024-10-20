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Путин принял в подмосковной резиденции президента ОАЭ

Путин принял в подмосковной резиденции в Ново-Огарево президента ОАЭ

Президент России Владимир Путин принял в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Кадры публикует пресс-служба Кремля.

Главы государств проводят вечер за неформальным ужином. В понедельник, 21 октября, пройдут переговоры в официальной обстановке.
На столике, расположенном между лидерами, стоят две чайные пары и угощения — сухофрукты, орехи, восточные сладости.

До этого Путин заявил о планах пригласить президента ОАЭ перед официальными переговорами на официальный ужин к себе домой на встрече с представителями СМИ стран-участниц БРИКС. Российский лидер рассказал, что вместе с коллегой из Эмиратов они поужинают, проведут вечер, поговорят по всем текущим вопросам.

20 октября президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл в Москву с официальным визитом. По улицам столицы глава государства передвигается в кортеже на автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонны.

Ранее дома-книжки на Арбате окрасили в цвета флага ОАЭ.

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