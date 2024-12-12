Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудники МЧС потушили пожар на судоремонтном заводе «Преголь» в Калининграде

МЧС: пожар на судоремонтном заводе «Преголь» в Калининграде полностью потушен

close
Shutterstock/Al.geba

Пожарные ликвидировали пожар на судоремонтном заводе «Преголь» в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В здании цеха горели сэндвич панели и кровля на площади 80 квадратов», — отмечается в сообщении.

По данным министерства, возгорание тушили более 30 пожарных, также привлекались девять спецмашин. Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего помещения один углекислотный баллон, 40 литров дизельного топлива и 20 литров ацетона. В ведомстве добавили, что никто не пострадал.
  
12 декабря произошел крупный пожар в Барнауле, где загорелся склад строительных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей. Площадь возгорания достигла трех тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших на тот момент не было.

В четверг произошел пожар в караоке-клубе в Адлерском районе Сочи. Огонь охватил крышу здания, площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Для тушения возгорания привлекли 19 специалистов ведомства и пять единиц техники. Причина пожара выясняется, отметили в МЧС.

Ранее в одной из башен «Москвы-Сити» произошел пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами