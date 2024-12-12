Сотрудники МЧС потушили пожар на судоремонтном заводе «Преголь» в Калининграде

Пожарные ликвидировали пожар на судоремонтном заводе «Преголь» в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В здании цеха горели сэндвич панели и кровля на площади 80 квадратов», — отмечается в сообщении.

По данным министерства, возгорание тушили более 30 пожарных, также привлекались девять спецмашин. Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего помещения один углекислотный баллон, 40 литров дизельного топлива и 20 литров ацетона. В ведомстве добавили, что никто не пострадал.



12 декабря произошел крупный пожар в Барнауле, где загорелся склад строительных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей. Площадь возгорания достигла трех тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших на тот момент не было.

В четверг произошел пожар в караоке-клубе в Адлерском районе Сочи. Огонь охватил крышу здания, площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Для тушения возгорания привлекли 19 специалистов ведомства и пять единиц техники. Причина пожара выясняется, отметили в МЧС.

Ранее в одной из башен «Москвы-Сити» произошел пожар.