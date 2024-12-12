Россиянин напился и избил возлюбленную из-за обиды

В Мурманске 32-летний мужчина из-за обиды избил свою 35-летнюю возлюбленную. Об этом сообщает «Мурманский вестник».

По информации издания, мурманчанин в состоянии сильного алкогольного опьянения обиделся на свою сожительницу и избил ее. Женщину доставили в медицинское учреждение с различными травмами, врачи оценили нанесенные ей повреждения как вред здоровью средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов задержали сожителя пострадавшей. Сообщается, что мужчина признался и раскаялся в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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