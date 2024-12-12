В Калининграде полицейские спасли пострадавшую от нападения клиента секс-работницу

В Калининграде полицейские помогли секс-работнице, пострадавшей от клиента с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Недавно сотрудники патрульно-постовой службы заметили около дома на проспекте Калинина женщину в одежде со следами бурого цвета, похожими на кровь. Они остановились и опросили 37-летнюю потерпевшую, а затем передали ее бригаде медиков.

Жертва указала на своего 33-летнего клиента, которому она только что оказывала интимные услуги, и стражи порядка по горячим следам задержали подозреваемого. К этому моменту он успел избавиться от орудия преступления, но впоследствии нож, которым злоумышленник ударил секс-работницу, был найден.

Одним из ударов нападавший повредил женщине левое легкое, в итоге здоровью горожанки был причинен тяжкий вред. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, его отправили под стражу.

Ранее в Бельгии сутенерам разрешили жаловаться властям на секс-работниц за частые отказы от клиентов.