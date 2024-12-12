Путин поздравил россиян с Днем Конституции

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем Конституции, подчеркнув, что обновленный основной закон страны соответствует вызовам времени. К россиянам глава государства обратился в ходе вручения госнаград в Кремле, передает ТАСС.

«И обновленная Конституция, принципиальные поправки в основной закон также стали выражением воли миллионов людей, четко обозначили путь развития нашего Отечества, наши общие устремления и цели, солидарный ответ на вызовы времени, нашу готовность защищать свои приоритеты, права и свободы, традиции и самобытность — все, во что мы свято верим и за что стоим», — заявил он.

По словам Путина, Конституция, принятая в ходе всенародного голосования более 30 лет назад, выражает волю людей и является основой правовой системы государства. Он добавил, что Конституция утвердила ключевые ценностные ориентиры общества РФ.

На этом же мероприятии Путин поблагодарил российских военкоров за объективность в оценках происходящего на фронте и веру в Россию.

Ранее в Кремле заявили, что Путина не приглашали на инаугурацию Трампа.