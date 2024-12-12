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Израиль обвинили в использовании ситуации в Сирии в своих интересах

Медведев заявил, что Израиль уже воспользовался сложившейся в Сирии ситуацией

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Ronen Zvulun/Reuters

Некоторые государства, в том числе Израиль, уже начали пользоваться сложившейся в Сирии ситуацией. Об этом в ходе встречи с российскими журналистами заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Израиль уже, по сути, объявил недействительность прежних соглашений [с Сирией] по Голанским высотам и развивает свой успех на земле», — отметил он.

По словам Медведева, он не знает, было ли это одной из целей захвативших сирийскую столицу оппозиционных сил.

В то же время заместитель председателя СБ РФ обратил внимание, что происходящее на Ближнем Востоке «не упрощает ситуацию» в регионе. Как он сказал, Москва продолжит отстаивать свои интересы в данной части мира в рамках имеющихся у нее возможностей.

С 1944 года Голанские высоты всецело принадлежали Сирии, однако в 1967 году Израиль в ходе Шестидневной войны взял эти территории под свой контроль. После войны Судного дня, произошедшей в 1973 году, страны заключили соглашение о перемирии и разделили Голанские высоты.

При этом в 1981 году Израиль в одностороннем порядке аннексировал земли, которые по договору находились под его контролем. Совет Безопасности ООН в том же году признал этот шаг незаконным.

7–8 декабря текущего года израильские войска впервые за более чем полвека пересекли границу Сирии в районе Голанских высот. Не столкнувшись с сопротивлением, армия установила контроль над сирийской стороной горного массива Хермон.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» страны.

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