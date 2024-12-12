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Москалькова выразила надежду на международный суд по преступлениям ВСУ

Москалькова надеется на международный суд по преступлениям Украины

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что рассчитывает на международный уголовный суд, который займется фиксацией преступлений украинских властей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень правильно, если будет создан международный уголовный суд, который должен эти доказательства фиксировать», — отметила она.

Москалькова обратила внимание, что наступит время, когда можно будет назвать своими именами то, что происходило, и привлечь всех виновных в геноциде, к ответственности. Она напомнила что геноцид перестал быть только темой Великой Отечественной войны. В качестве примера Москалькова привела Курскую и Белгородскую области России, которые постоянно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она призвала сделать так, чтобы история прошлых лет не повторялась.

Омбудсмен также добавила, что ей приходится работать в пунктах временного размещения для тех людей, кто потерял кров.

До этого Москалькова рассказала, что Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году. По ее словам, пленным отправят из дома письма, детские рисунки и вещи.

Ранее Москалькова оценила ход переговоров по обмену пленными между РФ и Украиной.

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