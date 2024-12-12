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Жителей Германии призвали готовиться к блэкаутам

T-online: население ФРГ призвали готовиться к блэкаутам из-за гибридных атак

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Depositphotos

Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при ЧС призвало население Германии быть готовым к длительным отключениям электричества. Об этом заявил вице-президент ведомства Рене Функ в интервью порталу T-online.

«Я обращаюсь к гражданам: готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, это может быть и длительное отключение электроэнергии», — сказал он.

По его словам, отключение электричества может произойти из-за возможных гибридных атак. Он отметил, что население ФРГ должно быть готово не только к военной обороне, но и к чрезвычайным ситуациям внутри страны.

В сентябре директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Евросоюз «слишком консервативен» в поставках электроэнергии на Украину и мог бы увеличить экспорт.

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар отметил, что, несмотря на потенциальное недовольство населения ЕС, правящие элиты могут пойти на такое решение.

Ранее в Германии куница оставила без электричества 100 000 человек.

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