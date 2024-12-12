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В Новосибирске спасли мужчину, проглотившего ложку

В Новосибирске мужчина попал в больницу, проглотив ложку

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FotograFFF/Shutterstock

В Калининском районе Новосибирска помощь спасателей потребовалась мужчине, который проглотил инородное тело и закрылся в квартире. Об этом сообщается в группе муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 11 декабря в многоэтажке по улице Фадеева. Спасатели прибыли на вызов к мужчине, который проглотил ложку. Они помогли вскрыть выходную дверь, пострадавшего передали бригаде скорой помощи, которая не могла попасть в запертую квартиру.

57-летний россиянин госпитализирован, подробности о его состоянии, а также обстоятельства, при которых он проглотил инородный предмет, не уточняются.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи извлекли металлическую сетку из пищевода мужчины. 37-летний мужчина обратился к врачам из-за сильного кашля, проблем с дыханием и ощущения постороннего предмета в горле. В ходе обследования в пищеводе мужчины было обнаружено инородное тело — металлическая сетка. Как сетка оказалась в организме, пациент объяснить не смог. Состояние мужчины не вызывает у врачей опасений, он выписан на амбулаторное лечение.

Ранее россиянин проглотил нож, когда готовил шашлык.

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